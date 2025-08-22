Bei junger Feuerwehrelite zählte jede Sekunde

Zur Feier des 25. Geburtstages wird den Besuchern ein besonders umfangreiches Rahmenprogramm geboten – und das bei freiem Eintritt. Eine Fahrzeugausstellung mit einem brandneuen Waldbrand-Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Wien und die Ausstellung „Feuerwehr Einst & Jetzt - im Fortschritt der Zeit“ gibt es zu bestaunen. Unterschiedliche Einsatzorganisationen wie die steirische Wasserrettung und die Bergrettung Weiz sind anwesend. Zusätzlich gibt es einen Kletterturm für Kinder. Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt.

Im Parcours zählt jede Sekunde

Alle zwei Jahre findet der Bundesleistungswettbewerb in einem anderen Bundesland statt. Der Wettkampf umfasst zwei Disziplinen: Die Jugendgruppen müssen zuerst eine Feuerwehr-Hindernisübung und im Anschluss einen 400-Meter-Staffellauf absolvieren. Bei beide Herausforderungen müssen Aufgaben so schnell wie möglich und vor allem fehlerfrei erfüllt werden. Für jedes falsch abgelegte Gerät oder nicht sachgemäß überwundene Hindernis gibt es Strafsekunden.