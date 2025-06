Jugendbewerb vermittelt den „Spirit“ der Feuerwehr

„Weg von Handy und Computer“

Stolz auf die Leistungen der nächsten Feuerwehr-Generation, zeigte sich dabei auch St. Pöltens Bezirksfeuerwehrchef Georg Schröder. In St. Margarethen an der Sierning gingen am vergangenen Wochenende mit 450 Feuerwehrjugendlichen die Bezirksbewerbe über die Bühne: „Der Feuerwehrjugend gelingt es in eindrucksvoller Weise, unsere Mädchen und Burschen weg von Handy und Computer zu bringen. Das ist besonders wertvoll und nachhaltig.“