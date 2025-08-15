Die Katze beißt sich immer wieder in den Schwanz

Spannend wird es, wenn sich Praktiker zu einem Problem zu Wort melden. Die sind bekanntlich weniger hinter dem Schreibtisch „gefangen“ und dafür vor den Menschen und ihren Problemen stehend. So sprach nun der praktische Arzt Marc-André Leitgeb-Mayer aus, was viele eh schon längst spüren: Es gibt immer mehr Beamte oder beamtete Mitarbeiter in „staatlichen“ Institutionen. Letztere sind nicht selten aufgebläht und dort ist der Fokus wohl darauf, genug Arbeit zu haben.