Die Katze beißt sich immer wieder in den Schwanz

Ein Kommentar von Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, über Probleme in der Dauerschleife, aufgeblähte Institutionen, zunehmende Bürokratie und Milliardenverluste, die zeigen, dass wohl viel falsch läuft.
Es gibt viele Probleme, die teils seit Jahrzehnten bestehen (z.B.: leistbares Wohnen), bei denen aber keine Lösung in Sicht ist. Im Gegenteil: Manche sind in einer Art „Dauerschleife“ geparkt, egal welche Regierung gerade am Ruder(n) oder besser am Schwimmen ist.
Spannend wird es, wenn sich Praktiker zu einem Problem zu Wort melden. Die sind bekanntlich weniger hinter dem Schreibtisch „gefangen“ und dafür vor den Menschen und ihren Problemen stehend. So sprach nun der praktische Arzt Marc-André Leitgeb-Mayer aus, was viele eh schon längst spüren: Es gibt immer mehr Beamte oder beamtete Mitarbeiter in „staatlichen“ Institutionen. Letztere sind nicht selten aufgebläht und dort ist der Fokus wohl darauf, genug Arbeit zu haben.
Hier kommt die stetig zunehmende Bürokratie ins Spiel. Auch das spürt mittlerweile jeder, der von einem Amt, einer Krankenkasse oder sonst wem was einfordert, das ihm zusteht. Trotz der in vielen Bereichen (komplizierten) Digitalisierung, die nicht nur für ältere Menschen oft eine unzumutbare Barriere darstellt, wurde wenig einfacher, dafür komplizierter.
Und wenn genannter Arzt betont, dass etwa die Österreichische Gesundheitskasse seit der Fusionierung vor vier Jahren beim Personal um zehn Prozent zugelegt hat, gleichzeitig eine Milliarde Euro Miese gemacht hat, leuchtet wohl auch mathematisch weniger Begabten ein, dass da was falsch läuft. Genau da beißt sich die Katze immer wieder in den Schwanz.
