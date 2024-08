Werft: Auch Grüne wollen „grüne Insel“

Die Grundstücke gehören der Signa von René Benko und der Stadt Korneuburg: Gemeinsam wollte man einen neuen Stadtteil direkt an der Donau „entwickeln“. Nachdem der Immo-Tanker Signa auf Grund gelaufen ist, rätselt man in Korneuburg – und darüber hinaus –, was aus den umstrittenen Plänen für das historische Werft-Areal werden soll. Die SPÖ will eine Donauinsel auf der Halbinsel – dazu müssten 4,4 Hektar freigekauft werden, am Festland sollen durchaus Neubauten entstehen.