Mietzuschuss für Häftlinge lässt Wogen hochgehen

Für Empörung und Unruhe sorgt derzeit ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Wien. Darin wurde öffentlich, dass die Bundeshauptstadt Häftlingen über die Mindestsicherung Mietbeihilfen für ihre Wohnungen bezahlt, während sie hinter Gittern sitzen. Für viele geht diese Art der Sozialhilfe zu weit. In NÖ wäre dies undenkbar. „Hierzulande sind die Mietbeihilfen streng an den Hauptwohnsitz gekoppelt“, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Bei einem Gefängnisaufenthalt wird die Justizanstalt automatisch zum Hauptwohnsitz – somit ist der Bezug von Mietbeihilfe für eine Wohnung nicht möglich.