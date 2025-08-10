Bayern-Leihspieler mit Liebeserklärung an Hartberg

„Ich will gute Leistungen bringen und mich weiterentwickeln. Nach dieser Saison schauen wir weiter. Natürlich ist es mein Traum, eines Tages in der deutschen Bundesliga zu spielen. Aber ich bin noch jung, alles Schritt für Schritt“, meint der 18-Jährige, der nur einen Steinwurf vom Hartberger Stadion entfernt wohnt. Hennig ist erstmals weg vom „Hotel Mama“. „Das ist kein Problem, ich komme gut alleine zurecht. Meine Eltern kommen mich oft besuchen und schauen sich unsere Spiele an.“