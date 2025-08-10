Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hennig gibt Entwarnung

Bayern-Leihspieler mit Liebeserklärung an Hartberg

Steiermark
10.08.2025 20:00
Der Sieg bei BW Linz ließ die Hartberger aufatmen.
Der Sieg bei BW Linz ließ die Hartberger aufatmen.(Bild: APA/EXPA / APA / picturedesk.com)

Maximilian Hennig ist das Nesthäkchen bei den Oststeirern. Die 18-jährige Leihgabe des FC Bayern will es diese Saison mit Hartberg in die Meistergruppe schaffen und seine persönliche Entwicklung vorantreiben. Warum er die Millionenmetropole München nicht vermisst und er von Land und Leute schwärmt.

0 Kommentare

Vom Weltklub FC Bayern und der Weißwurst-Metropole München in die oststeirische Provinz. „Mir gefällt es gut, hier ist es angenehm ruhig“, sagt Maximilian Hennig, den alle nur „Maxi“ rufen. Der 18-Jährige kam auf Leihbasis für ein Jahr, soll in Hartberg die nächsten Entwicklungsschritte machen. „Das Niveau der österreichischen Liga ist gut. Hier hast du als junger Spieler die Chance zu spielen“, sagt der Linksverteidiger, der mit 18 Lenzen das Nesthäkchen der Kampfmannschaft ist.

„Die Leute sind unfassbar nett, ich bin herzlich aufgenommen worden“, so der deutsche Nachwuchsteamspieler, der Samstag beim 1:0-Sieg gegen BW Linz schon in der ersten Halbzeit verletzt vom Platz musste. „Eine Kapselquetschung, die mir schon unter der Woche Probleme bereitet hatte, ist wieder akut geworden.“ Aber der Jungspund kann Entwarnung geben. „Samstag gegen Salzburg sollte es schon wieder gehen.“

Hartbergs Maximilian Hennig (li.) gibt Entwarnung.
Hartbergs Maximilian Hennig (li.) gibt Entwarnung.(Bild: APA/EXPA / APA / picturedesk.com)

Der erste Liga-Dreier freute auch Hennig enorm. „Er war sehr wichtig nach dem Auftakt in Tirol. Der Sieg hat uns als Mannschaft sicher noch mehr zusammengeschweißt“, meint der Bayer, der letzte Saison an Unterhaching verliehen war und in der 3. Liga auf 26 Partien kam. Mit Hartberg hat er sich viel vorgenommen: „Ich will mit dem Klub in die Top-6 und im Cup so weit wie möglich kommen.“

Zitat Icon

Nur weil ich vom FC Bayern komme, heißt das nicht, dass ich immer spiele. Ich will gute Leistungen bringen und mich weiterentwickeln.

Bayern-Leihspieler Maximilian Hennig

In den ersten drei Pflichtspielen stand der gebürtige Erdinger stets in der Startformation der Mannen von Coach Manfred Schmid. Für ihn aber keine Selbstverständlichkeit. „Nur weil ich vom FC Bayern komme, heißt das nicht, dass ich immer spiele.“ Das sah „Maxi“ letzte Saison auch bei Lovro Zvonarek. Der Bayern-Leihspieler war bei Sturm oft nicht im Kader.

Lesen Sie auch:
„Zum Angreifen“ ist Hartberg für seine steirischen Fans eher erschwert.
Krone Plus Logo
Zäher Hartberg-Start
Drei Monate ist dieser Klub „wie gerädert“
02.08.2025
1:0-Sieg gegen BW
TSV Hartberg holt in Linz den ersten Saisonsieg
09.08.2025

„Ich will gute Leistungen bringen und mich weiterentwickeln. Nach dieser Saison schauen wir weiter. Natürlich ist es mein Traum, eines Tages in der deutschen Bundesliga zu spielen. Aber ich bin noch jung, alles Schritt für Schritt“, meint der 18-Jährige, der nur einen Steinwurf vom Hartberger Stadion entfernt wohnt. Hennig ist erstmals weg vom „Hotel Mama“. „Das ist kein Problem, ich komme gut alleine zurecht. Meine Eltern kommen mich oft besuchen und schauen sich unsere Spiele an.“

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
187.113 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
184.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
137.101 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1559 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1411 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf