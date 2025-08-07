Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Tirol

Gleich LIVE: PAOK Thessaloniki gegen Wolfsberg
In Nassereith (Tirol) hat sich Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrads ereignet. Ersten Informationen nach soll es mehrere Verletzte geben.
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr, wie die Polizei der „Krone“ bestätigt. Ersten Informationen nach wurden dabei mehrere Personen verletzt, zwei Notarzthubschrauber standen neben der Rettung im Einsatz.
Straße gesperrt
Die B179 war zwischen dem Fernsteinsee und dem Fernpass für den gesamten Verkehr bis ca. 18.30 Uhr gesperrt.
