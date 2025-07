„Großtankstelle“ für E-Autos nahe der Autobahn

Mehr als 5900 E-Pkw wurden, wie berichtet, im ersten Halbjahr in NÖ zugelassen. Damit führt bereits jeder fünfte Neuwagen nur mit Strom. Da ist der entsprechende Ausbau der Ladeinfrastruktur längst überfällig. In Amstetten wird jetzt allerdings ein großer Schritt in Richtung Mobilitätswende gesetzt.