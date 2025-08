Krankenversicherung im Ausland: Was wichtig ist

Bei vorübergehendem Aufenthalt in der Europäischen Union, in den EWR-Staaten und in Staaten mit Krankenversicherungsabkommen (z. B. im Rahmen eines Urlaubs, einer Dienstreise oder eines Auslandsstudiums) können unter Vorlage der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK) – diese befindet sich auf der Rückseite der E-Card – medizinisch notwendige Leistungen in Anspruch genommen werden.