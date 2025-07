Ein Sommermärchen mit gesicherter Fortsetzung

Sein Lächeln und seine äußerst ruhige Art sind sehr auffällig, stecken fast ein wenig an. Das war vor vielen Jahren noch nicht immer so, als das Tennisturnier in Kitz am (Sand-)Boden war, kaum jemand vor den Ofen lockte. Die Rede ist von Herbert Günther, der mit Markus Bodner dieses Turnier wiederbelebte. Heuer zog es an die 50.000 Fans in die Gamsstadt, obwohl es bis auf den Topgesetzten und Sieger Alexander Bublik kaum Spieler gab, die richtig (an)ziehen. Aber beim Generali Open zieht nicht (nur) Tennis. Es ist das Gesamtpaket, welches Schritt für Schritt umgesetzt wird.