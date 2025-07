Kostbares Nass wird im weiten Land nicht versiegen

In einer Zeit, in der viele auf Urlaub Richtung Süden aufbrechen und dort im Hotelzimmer oft überlegen, ob das Leitungswasser trinkbar ist, läuft es in Niederösterreich aus dem Hahn wie eh und je: klar, kühl, sauber. Und Goldes wert. Denn das heimische Wasser ist nicht nur Lebenselixier für 1,7 Millionen Landsleute, sondern auch ein Exportschlager – nach Wien! 20 Prozent des blau-gelben Wassers fließen jährlich direkt in die Bundeshauptstadt. Kein Wunder also, dass man zwischen Enns und Leitha kräftig in Rohre, Speicher und Kläranlagen investiert. 152 Projekte wurden nun vom NÖ-Wasserwirtschaftsfonds genehmigt – vom neuen Hochbehälter in Baden bis zur Sanierung der Entsorgungsanlagen in Drosendorf und in Wildendürnbach. 13 Millionen Euro Förderung lösen damit mehr 62 Millionen Euro an Investitionen aus.