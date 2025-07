Stürze mit dem Bike fordern zwei Schwerverletzte

Einer der beiden Unfälle ereignete sich am Sonntag um 10.45 Uhr. Ein Einheimischer (23) fuhr mit dem E-Bike auf dem „Peter Sagan Trail“ am Hochstein in Lienz. „Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er in einer Linkskurve und blieb verletzt liegen“, heißt es von der Polizei. Ein nachfolgender Mountainbiker alarmierte die Einsatzkräfte. Der Notarzt-Heli „C7“ führte mit dem Tau die Bergung des Verletzten durch und flog ihn in das Krankenhaus Lienz.