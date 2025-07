Wenn Outdoor-Apps durch Wildruhezonen führen!

Auch Stefan Hochstaffl, der Präsident der Österreichischen Bergrettung forderte bereits in einem „Bergkrone-Interview“, dass die App-Hersteller mehr in die Pflicht genommen werden müssen: „App-Hersteller sollten mehr Verantwortung übernehmen und von ihren Nutzerinnen und Nutzern veröffentlichte Touren auch überprüfen. Das würde ein besseres Miteinander fördern. Denn: Die Berge, in denen wir alle so gerne unterwegs sind, gehören jemandem. Es braucht deshalb mehr Rücksicht – auf Grundeigentümer, auf die Forstwirtschaft, auf die Jagd. Man fährt nicht mit Skiern durch einen Jungwald, oder wandert durch eine Wildruhezone. Im Frühjahr achtet man auf Balz- und Brutgebiete der Wildtiere. Deshalb halte ich persönlich sehr wenig davon, dass Touren – egal ob fürs Skitourengehen, Wandern, Klettern oder Mountainbiken – ungefiltert online gestellt werden können, ohne sich mit dem Umfeld auseinanderzusetzen.“