Einbrecher stahl Zigtausende Euro aus Firmentresor

Fette Beute machte ein unbekannter Einbrecher in der Nacht auf Montag in Steinach am Brenner in Tirol: Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Unternehmen und brach im Büro einen Tresor auf. Mit mehreren Zehntausend Euro Bargeld konnte er flüchten. Auch in Innsbruck kam es zu einem Firmeneinbruch. Dort wurde ein Verdächtiger auf frischer Tat ertappt.