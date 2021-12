Nach Gemeinde-Hochzeit sind Dorfchefs ihr Amt los

Fusion als krönender Abschluss der Laufbahn

Anders als bei der letzten (Zwangs-)Fusion in der Nazizeit erfolgt die Gemeinde-Ehe diesmal „freiwillig und durchaus mit Freuden“, wie BM Alfons Rastner (Mühlbachl) und BM Paul Hauser (Matrei) erklären: Sie sei der „krönende Abschluss der politischen Laufbahn“. Beide werden bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht mehr antreten. Rastner war 42 Jahre lang in der Kommunalpolitik tätig, davon fast 30 Jahre als Bürgermeister, Hauser regiert in Matrei seit 18 Jahren.