Betrunkener 16-Jähriger baute Unfall: 2 Verletzte

Gegen 3.30 Uhr fuhr der 16-Jährige, der naturgemäß noch nicht im Besitz der erforderlichen Lenkberechtigung ist, mit dem Pkw seiner Mutter auf der L121 in Fahrtrichtung Bruck an der Mur. Dabei kam er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitschiene. In weiterer Folge krachte das Fahrzeug gegen ein Gebäude der Autobahngesellschaft Asfinag.