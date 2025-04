„Das Experiment hat die Steiermark groß gemacht“

Es herrscht Chaos im Atelier ganz links hinten im Grazer Schaumbad. Bemalte Plexiglas-Scheiben lehnen am Boden, gestapelt vor großformatigen Leinwänden, die fantasievolle Körperformen zeigen. Manche Kunstwerke sind in hölzernen Transportboxen am Weg nach Jordanien, manche werden gerade für ihre Reise nach Japan vorbereitet. Marleen Leitner und Michael Schitnig, die gemeinsam das studio Asynchrome bilden, sind gefragt und viel beschäftigt. „Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für die Expo in Osaka“, sagt Schitnig.