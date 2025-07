Betondecke löste sich: Arbeiter stürzte 6 Meter ab

Ereignet hat sich der fatale Arbeitsunfall bereits am Mittwochnachmittag. Der 38-Jährige hatte laut Polizei im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes Schneidearbeiten an einer Betondecke durchgeführt. Plötzlich habe sich dann die Betondecke des Stockwerks darunter gelöst, woraufhin der Deutsche samt dem Betonmaterial rund sechs Meter in die Tiefe stürzte.