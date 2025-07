Namensrätsel: Deutsche Schutzhütten in Österreich!

Umbenennungen mit Verantwortung

Dennoch ist auch in Österreich nicht jeder Hüttenname in Stein gemeißelt. So wurde etwa 2025 die Heinrich-Hackel-Hütte in Werfenweng (Salzburg) in Söldenhütte rückbenannt. Der Grund: Eine intensive Auseinandersetzung mit der Biografie des einstigen Namensgebers.