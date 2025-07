Unwetter, Intersport ausgeraubt und Seefestspiele

Nach der Hitze kam am Sonntag die Wetter-Wende: Gewitter, Hagel, Sturm – und sogar Schneepflug-Einsätze mitten im Sommer. Und: In Reutte wurde ein Intersport über Nacht ausgeräumt. Der Schaden ist enorm – jetzt sucht die Polizei Zeugen. Außerdem: Warum braucht es einen Verein für „Lange Menschen“? Das und mehr hören Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.