Fall Magdalena ist ein kleines Pfadfinder-Wunder

Verbundenheit versetzt Berge

„Besonders wertvoll ist für Magdalena die Gemeinschaft der Pfadfindergruppe Gföhl. Nicht nur durch die großartige Spendenaktion, sondern auch durch die Verbundenheit mit den Pfadfindern“, betonen die Pfadfinder, die die Spendenaktion für ihr treues Mitglied ins Leben gerufen haben. Dort weißt nich nur Obfrau Gabriele Doppler: „Durch die große finanzielle Unterstützung wird Magdalena die best möglichste Betreuung und eine Vielzahl von wertvollen Therapien in ihrem gewohnten Umfeld ermöglicht.“ Besonders gefreut hatte sich die 15-Jährige über den Besuch Ihrer Pfadfinderbetreuer bei ihr zu Hause und auch ihren Besuch beim heurigen Pfingstlager. „Ein Augenblick zurück ins normale Leben und ein Hauch von Lagerfeeling. Lassen wir uns überraschen, was nächstes Jahr wieder möglich sein wird“, wünschen die treuen Gföhler Pfadis Magdalena nur das Allerbeste.