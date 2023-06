„Viele kommen völlig unnötig ins Spital“

In Salzburg gibt es bereits zwei sogenannte Primärversorgungszentren. In St. Gilgen und Saalfelden öffnete 2021 jeweils ein solches Zentrum. Anfang Juli startet ein weiteres in Mittersill. Durch die Gruppenpraxen, die mindestens von fünf Fachkräften gebildet werden, profitieren nicht nur die umliegenden Spitäler. Sondern auch die niedergelassenen Mediziner, die die Praxen betreuen. „Mehr Ärzte bedeuten mehr Zeit mit den Patienten“, sagt Karl Forstner, Präsident der Ärztekammer Salzburg. Zudem kommt es zu kürzeren Wartezeiten.