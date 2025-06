Opposition fordert mehr Tempo beim Thema Wolf

Vorbild Kärnten – Gesetz ohne Begutachtungsfrist

Das will die Opposition nicht gelten lassen. FPÖ, Liste Fritz und NEOS gaben deswegen zusammen mit Stefan Brugger von der Weidezone Tirol eine Pressekonferenz am „Maxnhof“ in Innsbruck-Arzl, wo auch die Landesregierung ihre Wolf-Pläne präsentierte. Sie fordern im Juli-Landtag mittels Dringlichkeitsantrag die sofortige Änderung des Gesetzes ein. Als Vorbild nannten die drei Oppositionspolitiker das Bundesland Kärnten, das seit vergangenem Jahr so vorgeht.