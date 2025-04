Eltern mit Benzin übergossen: „War böse auf sie“

Vor Gericht in Krems schilderte er den Tathergang in allen Einzelheiten. „Sagt mir endlich die Wahrheit“, stürmt der Angeklagte Ende Jänner mit einem Benzinkanister aus der Werkstatt und Feuerzeug in der Hand ins Schlafzimmer seiner Eltern. Welche Wahrheit er meint, ist bis heute ungeklärt. Auf die Frage nach dem Warum antwortet er: „Ich war ein bissl böse auf meine Eltern. Mit dem Feuerzeug wollte ich Druck ausüben“, so der Angeklagte beim Prozess in Krems.