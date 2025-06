Schilderwald im Zentrum wuchert ins Unermessliche

Schuss in den Ofen

Es sei durchaus möglich, dass die Verantwortlichen in bester Absicht gehandelt hätten und man soviel Informationen wie möglich mit auf den Weg geben wollte, lautet der breite Tenor in Horn. Aber hier sei der Schuss ganz gehörig in den Ofen gegangen. Da die Arbeiten aber erst mit Monatsende beginnen, hofft man, dass das „babylonische Schildergewirr an der Taffa“ noch rechtzeitig entwirrt wird.