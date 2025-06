Selenskyj in Wien und Geissens brutal überfallen

Erstmals seit Kriegsbeginn besuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Wien. Rund um den Heldenplatz gab es Platzsperren, Polizeiaufgebot und Demonstrationen. Und: Ein plötzlicher Wetterumschwung endete tödlich: Drei Bergsteiger wurden am Sonntag von einem Blitz getroffen. Außerdem: Die Geissens wurden in ihrem Haus brutal überfallen, mehr dazu erzählt Mario Grüninger aus der Adabei-Redaktion. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.