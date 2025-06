Brand in Wohngemeinschaft – Gebäude evakuiert

Brandalarm am Sonntagabend in einer Wohngemeinschaft in Nassereith in Tirol! In einem Abstellraum stand plötzlich ein Müllsack in Flammen. Die Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, das Gebäude wurde evakuiert. Auch in Osttirol musste am Sonntagabend die Feuerwehr ausrücken.