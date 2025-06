Das Glück war ihm hold: Rauchfangkehrer holte Gold

Auszeichnung für die Auszeichnung: „Best-of-Talent“

Dem bei der Firma Libal in Mistelbach tätigen Schornsteinfeger, der neben den Arbeiten den Menschen als Glücksbringer buchstäblich eine zweifache Freude bereitet, war das Glück nun selbst ein zweites Mal hold: Die „Best-of-Talent“-Gala der Wirtschaftskammer Österreich holte den 18-Jährigen nun erneut vor den Vorhang: Denn die Veranstaltung dient dazu, den Siegern der Bundeslehrlingswettbewerbe sowie ihren Ausbildungsbetrieben für herausragenden Leistungen zu gratulieren – in feierlichem Rahmen im Festsaal der Wirtschaftskammer Österreich in Wien.