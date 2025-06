Nach Kontrolle und Anzeige Einbruch begangen

Montag kurz nach Mitternacht wurde in einer Trafik im Lavanttal Einbruchsalarm ausgelöst. Die Polizeistreife konnte am Überwachungsvideo zwei bekannte Männer sehen: Der 18-jährige Slowene und der 19-jährige Iraker, die beide im Lavanttal leben, waren kurz davor in Wolfsberg kontrolliert und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt worden.