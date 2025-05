Mit der „Krone“ zu den Spielen der ÖVV-Teams

Der Juni steht für Österreichs beste Volleyballer:innen im Zeichen der CEV European Silver League. Alle Heimspiele finden in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten statt: Das Frauen-Nationalteam trifft am 13. Juni auf Lettland und am 15. Juni auf die Schweiz. Das Männer-Nationalteam bekommt es am 27. Juni mit Schweden und am 29. Juni mit Ungarn zu tun. Spielbeginn ist jeweils 17:35 Uhr. Die ÖVV-Teams freuen sich auf lautstarke Fan-Unterstützung.