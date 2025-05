Wie Rallye-Virus im Murtal richtig ausgeartet ist

Am Samstag geht‘s in Judenburg rund

Am Freitag und Samstag schlagen die 60 teilnehmenden Teams der ET König Rallye in Hopfs FAZ ihr Fahrerlager auf, der Chef wechselt vom Orga-Büro ins eigene Cockpit. Ab 14.35 Uhr geht es auf die 13 Sonderprüfungen, wo am Samstag als Highlight der Rundkurs Judenburg am Programm steht.