Steirer mit Herz auf Ukraine-Odyssee

Wo schon ein Heer an Freiwilligen wartete und das kostbare Gut für die Flüchtlinge in Empfang nahm. In einer weitläufigen Industriehalle wurde die 52-Tonnen-Fracht sortiert. „Von hier gehen die Hilfsgüter weiter nach Kiew, Charkiw und in Schulen in der Umgebung, wo viele Flüchtlinge aus dem Osten untergebracht sind“, erklärte Taras Poshyvak, der für die Logistik zuständig ist. Auch seine Gattin arbeitet mit. „Sie ist Krankenschwester, kümmert sich um die Übersetzung der Medikamente“, sagte Poshyvak und musste schmunzeln: „Sogar ein riesengroßer Teddybär war auf einem der Sattelschlepper.“