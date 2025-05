Dieselaustritt: Aufatmen, aber weiter Rätselraten

Nachdem am Samstag in Niederndorf 1000 bis 2000 Liter Diesel ins Abwassersystem geflossen waren, herrscht mittlerweile zumindest bezüglich der Sorgen um die Umwelt Aufatmen: Wie das Land Tirol am Montag bestätigte, habe durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte ein größerer Umweltschaden verhindert werden können. Außerdem habe man abwenden können, dass der Diesel in den Inn geflossen sei.