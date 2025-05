„Bombe platziert, um 11 Uhr wird sie explodieren“

Nächtliche Durchsuchung in Schwaz

Die Direktorin, der Schulwart und zehn Polizisten durchsuchten dann zwei Stunden lang die Räumlichkeiten – ohne verdächtigen Fund. Eine schnelle Entscheidung musste her – und diese lautete, den Unterricht ausfallen zu lassen. Denn für den Vormittag war eine erneute Suche mit einem Sprengstoffhund anberaumt. Montag bis 13 Uhr, so kündigte es ein ausgehängter Zettel an, war das Haus am Johannes-Messner-Weg vorläufig gesperrt.