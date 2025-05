Volksschüler bekommen in Englisch bald Noten

Wenn sie am 1. Oktober in die Hörsäle und Seminarräume strömen, erwartet sie ein neu ausgerichtetes Studium. „Vor über zehn Jahren wurden die Curricula für das Primarstufen-Lehramt zum letzten Mal reformiert“, sagt Beatrix Karl, PH-Steiermark-Rektorin und Vorsitzende der 14 Hochschulen umfassenden Rektorenkonferenz, am Donnerstag in Graz. „Seit damals hat sich viel verändert – es gab Krisen zu bewältigen, Migration, Digitalisierung. Es genügt für Lehrerinnen und Lehrer heute nicht mehr, nur Wissen zu vermitteln. Die Klassen sind heterogener, die kulturellen und sozialen Unterschiede größer.“ Lehrpersonal müsste erziehen, fordern, fördern und schlichten, sagt Karl.