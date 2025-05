Kinder ohne Familie: Helfer geben Zuhause-Gefühl

In betreuten Wohngemeinschaften wird ihnen das Gefühl von Sicherheit gegeben, das sie so dringend brauchen. Aber auch ein „Stück normales Leben“ sollen sie zurückbekommen – und dafür werden dringend Ehrenamtliche gesucht. „Wir haben mit dem Projekt in der Steiermark begonnen. Freiwillige können mit den Kindern Kekse backen, etwas schnitzen oder auch bei der Gartengestaltung im Haus helfen“, sagt Manuela Klein, Freiwilligenkoordinatorin bei Pro Juventute.