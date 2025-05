Pensionist (73) bei Autokauf im Internet abgezockt

Am Montagnachmittag erstattete der Tiroler bei der Polizei in Innsbruck die Anzeige. Im Internet hatte ein Inserat für einen Toyota Land Cruiser sein Interesse geweckt. Der 73-Jährige nahm daraufhin Kontakt mit dem mutmaßlichen Verkäufer auf. „Der unbekannte Verkäufer teilte dem Interessenten mit, dass das Fahrzeug aufbereitet und an seine Wohnadresse zugestellt werde, sobald der Kaufpreis überwiesen ist“, heißt es seitens der Polizei.