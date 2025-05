Die Umweltanwältin „steht aktuell nicht infrage“

In den schwarz-blau regierten Bundesländern Oberösterreich und Salzburg wurden die Rechte der Umweltanwaltschaften bereits eingeschränkt. Ähnliches befürchten Umweltorganisationen und die Grünen auch in der Steiermark. Die Landesregierung hat im Februar ja eine Gesetzesnovelle in Begutachtung gegeben, die vorsieht, dass Umweltanwältin Ute Pöllinger künftig gegen Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichts keine Revision beim Verwaltungsgerichtshof einlegen kann.