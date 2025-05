Gasexplosion! Einsatzkräfte übten den Ernstfall

Neben den Florianijüngern beteiligte sich auch die Rettungshundestaffel des Österreichischen Notfallmedizinischen Dienstes mit Standort Roppen an der Übung. In den Trümmern des eingestürzten Gebäudes, in dem eine Gasexplosion simuliert wurde, galt es, insgesamt fünf darin vermisste Menschen zu bergen.