Steirische Radfahrer melden 994 Problemstellen

Steirische Probleme

In eineinhalb Monaten wurden mehr als 8700 Problemstellen von Vorarlberg bis ins Burgenland gemeldet. In der Steiermark waren es insgesamt 994 Gefahrenstellen in 100 Orten. Heraus sticht erwartungsgemäß die Landeshauptstadt: 577 Plätze wurden in Graz beanstandet. Der auffälligste Kommentar ist bestimmt jener, der ein Problem am Griesplatz thematisiert: „Eine Todeszone für Radfahrer“, schrieb ein User.