„Pfotenhilfe“ spricht von langem Leid der Tiere

Vor zwei Tagen meldete sich die Gestütsbesitzerin aus dem Bezirk Neunkirchen mit ihrer Sichtweise und mit Kritik an der ungerechten Behandlung durch die Behörden bei der „Krone“. Der Pfotenhilfe, dem Tierschutzverein, der bei der Abnahme vor Ort war, stoßen diese Aussagen sauer auf. „Leider versucht Frau S. von Anfang an Unwahrheiten zu verbreiten“, sagt Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe. Zwei der geretteten Pferde befinden sich momentan in deren Obhut. „Solche Abmagerungen können nicht so einfach nach ein paar Stunden auftreten“, so der Tierschützer.