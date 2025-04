Sechsjähriger angefahren und zu Boden geschleudert

Ein Pkw-Fahrer (77) hat am Dienstag in Innsbruck offenbar eine Mutter (34) und ihr Kind (6) am Schutzweg übersehen. Die beiden waren gegen 17.25 Uhr auf dem Zebrastreifen in der Gumppstraße im Kreuzungsbereich Langstraße unterwegs, als der 77-Jährige nach links in die Gumppstraße einbiegen wollte.