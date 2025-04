Rote Revolte! Keine Zusammenarbeit mit „Spieler“

Lobende Worte vom Bürgermeister

Auch Bürgermeister Christian Scheider lobte Jonke. „Er ist als Leiter des Bürgermeisterbüros in der Thematik drinnen. Alles, was für die Stadt wichtig ist, ist über seinen Schreibtisch gegangen. Dieser Zug, etwas für die Stadt zu bewegen, ist bei dir stark ausgeprägt“, sagt der Bürgermeister und appelliert an die anderen Fraktionen, mit Jonke künftig gut zusammenzuarbeiten.