So hat Wien gewählt und Drama bei Dancing Stars

Die Wien-Wahl ist geschlagen, und die SPÖ war in allen 23 Bezirken stärkste Partei – aber auch die FPÖ konnte überall dazugewinnen. Warum in Wien trotzdem alles beim Alten bleibt, weiß Medienmanager Hans Mahr. Und: Sturz bei Dancing Stars! Was genau passiert ist und was der Profitänzer selbst dazu sagt, sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Tanja Pfaffeneder.