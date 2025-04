St. Pölten nach 2:2 der Austria 7 Punkte voran

Für St. Pölten trafen auf der Hohen Warte Leonarda Balog (35.), Sophie Hillebrand (43.), Mateja Zver (50.) und Melanie Brunnthaler (82.). Für die Slowenin Zver war es ein besonderer Treffer, war es doch der 100. in der Bundesliga. Ihren ersten hatte die 37-Jährige am 25. April 2015 in Neulengbach erzielt.