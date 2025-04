„Krankenkasse lässt Immobilie komplett verfallen“

Früher war in dem Gebäude am Bröllsteig in Tamsweg die Gebietskrankenkasse Salzburg mit Zahngesundheitszentrum, Verwaltung und Chefarzt untergebracht. Auch Wohnungen waren im Haus. Mit der Kassenfusion vor fünf Jahren übersiedelte die Außenstelle dann ins örtliche Krankenhaus. Seither ist das Gebäude ungenutzt und mittlerweile ein unschöner Anblick mit Abgrenzungszaun und längst nicht mehr aktuellem Kassen-Logo.