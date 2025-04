Brand auf Balkon: Zwei Verletzte, Haus evakuiert

Feueralarm am frühen Samstagabend in Hall in Tirol: Auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses war ein Brand ausgebrochen. Der Mieter und ein Nachbar konnten diesen nicht mehr bekämpfen – sie mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vorsorglich war das gesamte Gebäude evakuiert worden.