Haubenküche, Wirtshausflair und „eigene Brauerei“

Was macht ein junger Koch, der in den besten Restaurants Österreichs sein Handwerk lernte und ein uriges Dorfgasthaus in Hanfthal im Bezirk Mistelbach übernimmt? Er bleibt bei seinen Grundsätzen, lässt Ideen freien Lauf und mischt Wirtshauskultur mit guter (mittlerweile Hauben-)Küche.