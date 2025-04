So will Graz den Autoverkehr künftig einbremsen

Die Stadt Graz hat aufgrund von teils heftigem Widerstand von Innenstadt-Wirtschaft und Pendlern in der Zwischenzeit an kleinen Schräubchen gedreht, das politische Ziel bleibt aber unverändert: die schrittweise Umgestaltung des öffentlichen Raumes in der Murmetropole. In 15 Jahren sollen in der Landeshauptstadt nur mehr 20 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden, dafür 80 Prozent im „Umweltverbund“ – das heißt: zu Fuß, mit dem Fahrrad und den Öffis. Welche Maßnahmen braucht es dafür?