Ein Schwerverletzter bei Crash mit Motorrad

Im selben Moment wollte ein Motorradfahrer (61) auf der Gegenfahrbahn überholen und kam auf in die Mitte. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden. Der Motorradfahrer stürzte und schlitterte über die Straße in einen Parkplatz. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in das Tauernklinikum nach Zell am See eingeliefert. Der Autofahrer kam mit dem Schock davon.